FC Bayern in der Einzelkritik gegen Lazio Rom: Die Noten zum Viertelfinal-Einzug

Der FC Bayern München hat mit einem souveränen und seriös runtergespielten 2:1 im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Lazio Rom (Hinspiel 4:1) die nächste K.o.-Runde erreicht. Robert Lewandowski traf per Elfmeter, der für ihn eingewechselte Eric-Maxim Choupo-Moting erhöhte auf 2:0. Der Anschlusstreffer durch Marco Parolo war für Lazio lediglich der Ehrentreffer. Bayern ist nun schon seit 19 Partien in Serie in der Königsklasse unbesiegt (18 Siege, ein Remis) – eingestellter Vereinsrekord wie zuvor zwischen März 2001 und April 2002. Am Freitag findet die Viertelfinal-Auslosung statt, am Samstag kommt der VfB Stuttgart zum Süd-Schlager in der Bundesliga in die Allianz Arena. Anzeige

Der langjährige Bayern-Reporter Patrick Strasser hat für den SPORTBUZZER im Achtelfinal-Rückspiel ganz genau hingeschaut. Wie gut war Thomas Müller in Form? Konnte Lewandowski seine Top-Leistungen in den letzten Wochen bestätigen? Alle Spieler des FCB hier in der Einzelkritik mit Noten. Klickt euch durch die Galerie!

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Rückspiel gegen Lazio Der FC Bayern in Noten gegen Lazio. ©

Alles ok beim FCB? Es scheint zumindest so. Vor dem Spiel hatte Hansi Flick mit Blick auf die Berichte über mögliche Differenzen mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic moderate Töne angeschlagen. "Es ist zu lesen, dass Leroy (Sané) nicht mein Wunschspieler gewesen wäre, eher Havertz und Timo Werner. Ich hätte am liebsten alle drei. Das weiß Brazzo genauso. Wir haben uns alle auch für Leroy entschieden", sagte Flick am Rande des Champions-League-Spiels gegen Lazio Rom am Mittwochabend dem TV-Sender Sky. In der Corona-Zeit sei es nicht ganz einfach für einen Sportdirektor, Spieler zu holen, nahm Flick Salihamidzic sogar in Schutz.