FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zur Niederlage gegen Bayer Leverkusen

Der FC Bayern München verliert das erste Spiel unter Interimstrainer Hansi Flick, unterliegt in der Allianz Arena gegen Bayer Leverkusen mit 1:2 (1:2). In einem wilden Spiel mit dicken Torchancen auf beiden Seiten (Bayern traf dreimal das Aluminium) retten die Gäste in Unterzahl den Erfolg über die Zeit. Für Leverkusen traf Leon Bailey zweimal, zwischenzeitlich hatte Thomas Müller mit seinem ersten Saisontreffer für den Ausgleich gesorgt. Jonathan Tah sah Rot wegen Notbremse (81.)