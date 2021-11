FC Bayern in der Einzelkritik gegen Dynamo Kiew: Nur Coman und Lewandowski "gut"

Nach der 1:2-Pleite beim FC Augsburg hat der FC Bayern München in der Champions League mit 2:1 bei Dynamo Kiew gewonnen. Bereits vor der Partie waren die Bayern für das Achtelfinale (Februar/März 2022) qualifiziert, nun sicherte man sich den Gruppensieg mit fünf Erfolgen in fünf Partien. Die Tore für die Bayern, bei denen Cheftrainer Julian Nagelsmann auf die zuletzt an Corona erkrankten Niklas Süle und Josip Stanisic sowie die sich in Quarantäne befindenden Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric-Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance) verzichten musste, erzielten Robert Lewandowski und Kingsley Coman.