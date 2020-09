FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zum Auftaktsieg gegen Schalke 04

SPORT BUZZER -Reporter Patrick Strasser hat das Spiel in der Allianz Arena verfolgt und alle Bayern-Spieler mit Noten bewertet. In der Bildergalerie seht ihr die Einzelkritik zum Auftakt gegen Schalke 04 in der Übersicht.

Für den FC Bayern geht es nun Schlag auf Schlag weiter: Bereits am kommenden Donnerstag trifft der Champions-League-Sieger im UEFA-Supercup auf Europa-League-Sieger FC Sevilla. Nach dem Spiel bei der TSG Hoffenheim am darauffolgenden Sonntag, ist dann drei Tage später der BVB zu Gast in der Allianz Arena - dann geht es um den deutschen Supercup. Ein echtes Mammut-Programm: Im erfolgreichsten Fall warten zwischen dem 18. September und dem 23. Dezember 25 Spiele in nur 96 Tagen (in Liga, Pokal, Klub-WM sowie DFL- und UEFA-Supercup) auf den Rekordmeister.