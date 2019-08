FC Bayern in der Einzelkritik: So stark waren die Startelf-Debütanten Coutinho und Perisic gegen Mainz 05

Der erste Heimsieg für den FC Bayern in der Bundesliga -Saison 2019/20 ist perfekt. Nach einem 2:2 zum Auftakt gegen Hertha BSC und einem 3:0-Erfolg auf Schalke konnte sich der deutsche Rekordmeister trotz eines frühen Rückstands mit 6:1 gegen den FSV Mainz 05 durchsetzen. Trainer Niko Kovac hatte die Startelf im Vergleich zum Schalke-Sieg auf drei Positionen verändert. Anstelle von Corentin Tolisso, Serge Gnabry und Thomas Müller rückten Thiago sowie die beiden Neuzugänge Ivan Perisic und Philippe Coutinho in die Startelf.

Der SPORT BUZZER verrät, wie das Team von der Säbener Straße gegen Mainz 05 in Form war. Hier sind die Noten zum ersten Heimsieg der Saison.

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg gegen Mainz in der Bildergalerie

Der FC Bayern hat den ersten Heimsieg in der Bundesliga-Saison 2019/20 eingefahren. Hier sind die Noten zum Erfolg gegen den FSV Mainz 05. ©

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Heimsieg gegen Mainz 05

Vor dem Spiel waren - neben den erwähnten Neuzugängen - alle Augen auf Robert Lewandowski gerichtet, der in dieser Woche seinen Vertrag verlängert und in den vergangenen 13 Spielen gegen Mainz 14 Treffer erzielt hatte. Allerdings war es nicht der polnische Goalgetter, der in der ersten Halbzeit für die Höhepunkte sorgte. Für die beiden Tore während der ersten 45 Minuten zeichneten die Defensivspieler Benjamin Pavard und David Alaba verantwortlich.