FC Bayern in der Einzelkritik gegen den SC Freiburg: Die Noten zum Remis

Der FC Bayern München mit einem unerwarteten Punktverlust im Breisgau! Nur 1:1 beim SC Freiburg – in der Rückrunde überhaupt erst zum zweiten Mal, dass die Münchner Punkte liegen lassen nach dem 1:3 bei Bayer Leverkusen Anfang Februar.

Weil Borussia Dortmund sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg in der Nachspielzeit noch durch zwei späte Tore mit 2:0 gewinnen konnte, [liegt der BVB nun mit zwei Punkten wieder an der Tabellenspitze.](liegt der BVB nun mit zwei Punkten wieder an der Tabellenspitze.)