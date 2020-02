FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zum knappen Sieg gegen den SC Paderborn

Der FC Bayern München konnte einen verdienten, aber kompliziert zu erringenden Arbeitssieg landen, besiegte den Tabellenletzten SC Paderborn nach einem 1:1 zur Pause und einem zwischenzeitlichen 2:2 am Ende doch noch mit 3:2. Matchwinner waren die Torschützen Robert Lewandowski (Doppelpack) und Serge Gnabry, der beide Lewandowski-Tore perfekt vorbereitete. Bayern liegt damit in der Tabelle vor den Spielen am Wochenende mit vier Punkten vor dem Zweiten RB Leipzig.