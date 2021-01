FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zum Sieg gegen Schalke 04

Am Sonntagnachmittag gewann der FC Bayern München am Ende doch noch recht souverän mit 4:0 beim Tabellenletzten FC Schalke , im Gegensatz zu den überraschend starken Gastgebern nutzten sie ihre Chancen konsequenter. Mit Thomas Müller (2) und Robert Lewandowski (23 Saisontreffer) trafen die üblichen Verdächtigen, jeweils auf Vorlage von Joshua Kimmich. David Alaba erhöhte per Fernschuss auf 4:0. Damit haben die Münchner nun sieben Punkte Vorsprung auf die "Verfolgerchen" RB Leipzig.

Für den FC Bayern, der ohnehin schon überspielt wirkt, folgt in den kommenden Wochen ein Spiel auf das andere: Am kommenden Samstag empfängt der FCB in der Bundesliga die TSG Hoffenheim, gegen die sich die Bayern im Hinspiel eine Abreibung eingefangen hatten (1:4), ehe am Freitag darauf ein Gastspiel bei Krisen-Klub Hertha BSC ansteht. Ab dem 8. Februar beginnt für die FCB-Elf dann auch noch die FIFA-Klub-WM in Katar mit zwei Spielen. Dort können die Bayern dann ihren sechsten Titel binnen weniger Monate gewinnen.