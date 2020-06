FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zum Sieg im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt - Kimmich stark

Der FC Bayern München bezwingt Eintracht Frankfurt in einem echten Pokalfight samt spannender zweiten Halbzeit mit 2:1 . Für den Pokal-Titelverteidiger von 2019 trafen im Duell mit dem Pokalchampion von 2018 Ivan Perisic und Robert Lewandowski, Danny da Costa erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Bayern fordert nun im Pokalfinale am 4. Juli im Berliner Olympiastadion Bayer Leverkusen.

Für den SPORT BUZZER hat unser Reporter Patrick Strasser das Spiel verfolgt und die FCB-Spieler genau beobachtet. Wie gut die Bayern-Stars im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt in Form waren, zeigt die Einzelkritik mit Noten!

Feiern den Finaleinzug: Die Spieler des FC Bayern in der Einzelkritik. ©

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum DFB-Pokal gegen Frankfurt

Am kommenden Samstag ist der FC Bayern wieder in der Bundesliga gefordert und spielt gegen einen Champions-League-Kandidaten: Am Samstagabend treffen die Münchner im Topspiel auf Borussia Mönchengladbach. Dann fehlen Robert Lewandowski und Thomas Müller - die sich gegen Bayer die jeweils fünfte Gelbe Karte der Saison abholten.