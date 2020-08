FC Bayern in der Einzelkritik gegen Lyon: Die Noten zum Champions-League-Finaleinzug des FCB

FC Bayern nun im Finale gegen Paris St.-Germain

Der FC Bayern trifft nach dem Sieg gegen Überraschungs-Mannschaft Lyon im Champions-League-Finale nun auf einen alten Bekannten: Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel. Der Deutsche ist Trainer von Paris St.-Germain, das am Dienstagabend im ersten Halbfinale RB Leipzig mit 3:0 bezwang. Das Finale findet am Sonntag (21 Uhr, Sky, DAZN und ZDF) im Estadio da Luz in Lissabon statt - dem Stadion, in dem der FCB den katalanischen Top-Klub FC Barcelona mit 8:2 bezwang.