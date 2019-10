FC Bayern in der Einzelkritik gegen Piräus: So gut waren Coutinho und Müller

Die Münchner haben das knifflige Auswärtsspiel in der Champions League beim griechischen Meister Olympiakos Piräus mit 3:2 gewonnen – dank eines Doppelpacks von Robert Lewandowski (34./62.) - beide Male auf Vorlage von Thomas Müller, dessen erster Auftritt in der Start-Aufstellung seit Mitte September gelohnt hat. Das Tor zum 3:1 erzielte der eingewechselte Corentin Tolisso mit einem herrlichen Weitschuss (75.). Philippe Coutinho, der zusammen mit Müller in der Startelf stand, konnte nicht wirklich überzeugen.