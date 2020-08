FC Bayern in der Einzelkritik gegen PSG: Die Noten zum Final-Triumph in der Champions League

Fix: TV-Experte Per Mertesacker verlässt DAZN - und wechselt zum ZDF

Für den SPORT BUZZER hat Bayern-Reporter Patrick Strasser in Lissabon alle Profis des Rekordmeisters im Königsklassen-Finale gegen Paris St. Germain mit Noten bewertet. Die Einzelkritik hier im Überblick.

Der FC Bayern hat das Champions-League-Finale gegen Paris St. Germain gewonnen. Die Spieler hier in der Einzelkritik. ©

Der FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten gegen Paris St. Germain

Für den FC Bayern ist es der dritte Erfolg in der Champions League, dem Nachfolger-Wettbewerb des Europapokals der Landesmeister - zuletzt gewannen die Bayern den Champions-League-Titel im Jahr 2013, als sie Borussia Dortmund im Finale in Wembley mit 2:1 besiegten. Die Münchener können den Titel nun erst einmal im Urlaub feiern. Die neue Saison für den Rekordmeister startet erst am 11. September mit der ersten DFB-Pokal-Runde gegen den 1. FC Düren.