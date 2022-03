FC Bayern in der Einzelkritik gegen Salzburg: Siebenmal die 2, 1+ für Lewandowski 

Mit einem 7:1-Kantersieg im Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Salzburg zog der FC Bayern München zum 20. Mal in der Vereinsgeschichte in das Viertelfinale der Champions League (Rekord aller Teilnehmer) ein. Nach dem 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel in Österreich und einer Formkrise zuletzt fielen den Bayern Berge von der Seele. Das Minimalziel ist erreicht. Mann des Abends war Toptorjäger Robert Lewandowski mit einem Hattrick, Thomas Müller traf doppelt, dazu Serge Gnabry und Leroy Sané. Anzeige

Für den SPORTBUZZER hat sich Bayern-Reporter Patrick Strasser das Abschneiden des deutschen Rekordmeisters gegen Salzburg ganz genau angeschaut - und alle FCB-Spieler mit Noten bewertet. Wie war Manuel Neuer bei seinem Comeback-Spiel in Form? Konnte die Bayern-Abwehr diesmal überzeugen? Und wie gut war bitte Robert Lewandowski, der in der Bundesliga zuletzt zweimal nicht traf? Spoiler: Er war der Top-Spieler der Bayern! Schaut euch die Bayern-Einzelkritik hier in der Bildergalerie in der Übersicht an.

Achtelfinal-Rückspiel: FC Bayern in der Einzelkritik gegen Salzburg Der FC Bayern in der Einzelkritik zum Weiterkommen in der Champions League gegen RB Salzburg. ©

Wie geht es für den FC Bayern München nun weiter? In der Champions League werden die Viertelfinal-Partien am 18. März ausgelost. Die Runde der besten acht Mannschaften dieser Königsklassen-Saison wird vom 5. bis 13. April in Hin- und Rückspiel ausgetragen - also erst nach der Länderspielpause Ende März. Zuvor muss der FCB noch zweimal in der Bundesliga antreten: Am kommenden Samstag spielt der Liga-Spitzenreiter beim Tabellen-Dritten TSG Hoffenheim. Eine Woche später empfängt die Elf von Trainer Julian Nagelsmann Europa-League-Kandidat Union Berlin - ehe die Nationalmannschaft am 26. März gegen Israel und am 29. März gegen die Niederlande zu Testspielen antritt.

