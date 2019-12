FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zum Sieg gegen Tottenham Hotspur

Der FC Bayern München hat ein Etappenziel erreicht. Nach zwei Bundesliga-Pleiten gegen Leverkusen und in Mönchengladbach (jeweils 1:2) gewannen die Bayern in der Allianz Arena gegen Tottenham Hotspur mit 3:1. Der FCB holte sich auch ohne den geschonten Toptorjäger Robert Lewandowski Selbstvertrauen dank der Treffer von Kingsley Coman, Thomas Müller und Philippe Coutinho sowie einen Rekord. Sechs Siege in sechs Vorrundenspielen der Champions League waren noch keiner deutschen Mannschaft gelungen.