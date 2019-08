Cottbus-Legende Piplica warnt FC Bayern vor DFB-Pokal-Match: "Dann wird es auf die Fresse geben"

Für viele Fußballfans klingt es wie ein Märchen aus einer anderen Zeit, für manche ist es einfach eine schöne Erinnerung: Der deutsche Branchenprimus FC Bayern hat in Cottbus schon heftige Schlappen kassiert. Vor dem DFB-Pokalspiel am Montag (20.45 Uhr) wollen die Erfolgserlebnisse die Stimmung aktuell allerdings nicht so recht ankurbeln. "Das erste Ziel muss es sein, dass wir nicht schon zur Halbzeit hoffnungslos zurückliegen", bemerkte Trainer Claus-Dieter Wollitz. Sein Klub bemüht sich nach dem erneuten größeren sportlichen Unfall durch den Abstieg gerade um die Etablierung in der vierten Liga.

Cottbus gegen Bayern: Die bisherigen Duelle im Überblick Bisher trafen die beiden Vereine zwölf mal aufeinander - zehn Siege gehen an den FC Bayern und zwei auf das Konto von Energie Cottbus. Ähnlich deutlich ist auch das Torverhältnis von 33:7 für den Rekordmeister.

Tomislav Piplica über Bayern-Spiel gegen Cottbus: "Das ist die einzige Chance"

Cottbus-Legende Tomislav Piplica glaubt an seinen Ex-Klub. Der 50 Jahre alte Ex-Keeper der Cottbusser (aktuell Torwarttrainer bei Regionalligist Wacker Nordhausen) warnt den großen FC Bayern: "Wenn die Bayern denken, dass 50 Prozent reichen, dann wird es gegen Energie auf die Fresse geben. Aber das ist die einzige Chance, die Cottbus hat", sagte er der Bild. "Sie müssen an sich glauben, Spaß haben. Einige von den Jungs, werden vielleicht nie wieder so ein Spiel machen, nie wieder gegen solche Weltklasse-Spieler spielen."

„Mal gucken, was geht, das sollte man mitnehmen und das Spiel genießen“, sagte Cottbus-Mittelfeldspieler Felix Geisler zum Duell gegen die großen Bayern. Und mit einem Schmunzeln fügte er an: Man hat ja gesehen, unschlagbar sind sie nicht.“ Das war zwar aktuell auf die Niederlage des Meisters im Supercup gegen den BVB gemünzt. Doch schlagbar war der FC Bayern auch schon in der Lausitz.

Cottbus hat den FC Bayern schon einmal geschlagen

„Die haben viel diskutiert und gemeckert, da hat man als Außenseiter eine gute Chance“, erklärte der damalige Energie-Kulttrainer Eduard Geyer nach der 1:0-Sensation am 14. Oktober 2000. Bayern-Manager Uli Hoeneß war zu der Zeit in der Drogen-Affäre um den vermeintlich designierten Bundestrainer Christoph Daum, die er mit einigen Andeutungen ins Rollen gebracht hatte, in Cottbus mit Pfiffen empfangen worden. Seine Spieler wurden vom rustikalen Stil der Energie-Profis überrascht. Cottbus war gerade erstmals in die Bundesliga aufgestiegen.

Mit internationaler Härte kaufte der „FC Internationale“ mit Kickern aus 13 Nationen im Kader dem Rekordmeister den Schneid ab. Einer der vielen Konter im ausverkauften Stadion der Freundschaft schloss Ungarns Auswahl-Libero Vilmos Sebök mit dem Siegtor ab. "Wir haben damals selbst nicht daran geglaubt. Die Bayern spielten mit Kahn, Elber, Scholl – alles große Namen. Aber wir hatten auch eine tolle Mannschaft, die vor allem zusammengehalten hat. Das war der Schlüssel für die Sensation", sagte Piplica nun.

