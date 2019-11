Erik ten Hag zum FC Bayern? Holland-Legende Ruud Gullit von Blitz-Wechsel überzeugt

Ruud Gullit: "Ich denke, er wird zu Bayern München gehen"

Der Tenor in den Aussagen des ehemaligen Nationalspielers ist der gleiche wie in jenen von Pep Guardiola, der über seinen Wechsel zum FCB vor sechs Jahren fast das gleiche sagte: "Wenn dich der FC Bayern anruft, dann sagst du nicht nein", gestand der Katalane gerade gegenüber BT Sport. "Bayern ruft dich vielleicht ein Mal im Leben an, also muss man einfach dort hingehen."