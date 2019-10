Ajax-Trainer Erik ten Hag spricht über Rückkehr zum FC Bayern: "Ich schließe dann nichts aus"

Ajax-Trainer ten Hag: "Ich weiß, dass ich hier keine zehn Jahre Trainer sein werde"

Falls Kovac den FCB tatsächlich noch vor Ablauf seines Vertrags im Sommer 2021 verlassen muss oder der Rekordmeister sich nicht zu einer Verlängerung mit dem 48-Jährigen durchringen kann, wäre ten Hag eine logische Wahl für die Nachfolge. Der 49-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der besten Trainer der Welt entwickelt und konnte bei Ajax mit offensiver Spielweise Erfolge wie den Halbfinal-Einzug in die Champions League sowie Meisterschaft und Pokalsieg feiern.

Erik ten Hag trainierte bereits beim FC Bayern - Lob für Sammer

Was viele gar nicht wissen: Für ten Hag wäre der Wechsel zum FC Bayern eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Bereits von 2013 bis 2015 arbeitete der frühere Innenverteidiger an der Säbener Straße, damals als Trainer des FC Bayern II unter Chefcoach Pep Guardiola. Das sei damals kein logischer Schritt gewesen, sagte ten Hag. "Für mich ging es darum, in einen Verein wie Bayern zu kommen". Dabei sei Guardiola gar nicht entscheidend gewesen. "Für mich noch wichtiger (war) Matthias Sammer mit seiner strategischen Arbeitsweise und der Mentalität, die er in einen Verein bringt."