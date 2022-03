Bayern-Boss Kahn mit Mauer-Taktik beim Thema Haaland - Lewandowski muss auf Gespräche warten

Oliver Kahn hat ein mögliches Interesse des FC Bayern an Top-Stürmer Erling Haaland betont offengelassen. "Ich spreche ungern über Spieler, die bei anderen Vereinen spielen", sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, als er am Samstag vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen auf die Rolle der Münchner im Poker um den Norweger angesprochen wurde: "Haaland ist ein Spieler, der bei Borussia Dortmund spielt." Auch auf Nachfragen zu einem Treffen mit Haaland-Berater Mino Raiola reagierte Kahn ausweichend.

Spekulationen um die Zukunft von Haaland, der den BVB im kommenden Sommer für festgeschriebene 75 Millionen Euro verlassen kann, gibt es derweil bereits seit Monaten. Mal scheint der FC Barcelona im Ringen um den 21-Jährigen in der Pole Position zu sein. Dann ist es wahlweise Real Madrid, Manchester City oder Paris St. Germain. Schalten sich die Bayern nun intensiv in das Rennen um den Angreifer ein? Kahns verbale Mauer-Taktik bietet zumindest Raum für Spekulationen. Allerdings ist der zentrale Platz im Angriff des deutschen Rekordmeisters derzeit bestens besetzt. Weltfußballer Robert Lewandowski reiht auch in dieser Saison Tor an Tor. Zuletzt hatte der bis 2023 an den FCB gebundene Stürmer betont, dass es bisher keine Gespräche mit den Münchnern über eine langfristige Zusammenarbeit gegeben habe.