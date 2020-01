Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic zollt BVB für Transfer von Erling Haaland Respekt: "Tut Liga gut"

Das glänzende Bundesliga-Debüt von Erling Haaland bei Borussia Dortmund fordert auch dem FC Bayern eine gehörige Portion Respekt ab. "Ich finde es gut, wenn richtig gute Talente in der Bundesliga spielen", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Sonntag bei Sky: "Das tut der gesamten Liga gut." Die Münchner hatten sich früh aus dem Transfer-Poker um das norwegische Super-Talent verabschiedet. Berichten zufolge sieht sich der deutsche Rekordmeister mit Robert Lewandowski in der Spitze überragend aufgestellt und sah folglich keine Veranlassung, sich verstärkt um Haaland zu bemühen.