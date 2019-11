Entdecker von Erling Haaland rät Salzburg-Juwel von Transfer zum FC Bayern ab: "Nicht sinnvoll"

Erling Braut Haaland - diesen Namen kennt spätestens seit seinen Toren in der Champions League fast jeder Fan in Fußball-Europa. Der 19-Jährige hat die Königsklasse mit RB Salzburg im Sturm erobert, liegt im Ranking der Torjäger mit sieben Treffern vor Superstars wie Robert Lewandowski, Raheem Sterling, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Auch in der österreichischen Bundesliga trifft Haaland wie im Rausch - wettbewerbsübergreifend hat er 26 Tore in 18 Spielen erzielt.