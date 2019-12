FC Bayern zieht nach: Rekordmeister steigt in eSport ein - Fokus liegt auf PES

Nach langem Zögern steigt auch der Rekordmeister FC Bayern in den eSport ein. Dazu gründete er ein Team und tritt im Spiel „Pro Evolution Soccer“ (PES) an, wie am Montag mitgeteilt wurde. „ Wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, im Bereich Esports auf Fußballsimulationsspiele zu setzen “, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Vor den Bayern hatten mehr als die Hälfte der Klubs aus der Bundesliga Projekte im eSport gestartet.

PES gehört nicht zu den lukrativsten Spielen der eSport-Szene wie etwa die Taktikspiele League of Legions oder Dota. PES ist der erste Fußball-bezogene E-Sport, in dem sich Bayern München engagiert. Die Basketballer des Vereins führen bereits ein Team in „NBA2k“ unter dem Namen „Bayern Ballers Gaming“. Die meisten Fußball-Bundesligisten unterhalten Teams, die in „FIFA 20“ antreten.