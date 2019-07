FC Bayern öffnet sich für eSPORTS - mit einer klaren Einschränkung

Der FC Bayern öffnet sich dem eSPORTS. „Wir werden, was Fußballspiele betrifft, uns durchaus mit dem Thema befassen“, sagte Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge am Donnerstag in der Münchner Allianz Arena anlässlich der Bekanntgabe einer langfristigen Partnerschaft mit einem japanischen Hersteller und Verleger von Computer- und Videospielen. Beim eSPORTS, dem sportlichen Wettkampf zwischen Menschen mit Hilfe von Computerspielen, kommt für den deutschen Rekordmeister aber nur Fußball infrage, wie Rummenigge verdeutlichte - „keine Baller- und Kriegsspiele“.