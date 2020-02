FC Bayern: Ex-Stürmer Elber fordert mehr von Coutinho - "Muss abliefern"

Der frühere Bayern-Stürmer Giovane Elber ist trotz einer schwierigen Phase von den Qualitäten von Landsmann Philippe Coutinho überzeugt. „Im Fußballgeschäft drehen sich die Ding oft ziemlich schnell. Wenn Coutinho in den nächsten Spielen Leistung bringt und damit zeigt, dass er bei Bayern bleiben will, ist alles möglich“, sagte der 47-Jährige in einem Interview der Abendzeitung. Elber ist Klub-Botschafter beim deutschenMeister.