Bayern-Fans protestieren gegen Trainingslager in Katar - klares Statement aus der Südkurve

Der FC Bayern München wird sich vom 4. bis 10. Januar 2020 im Trainingslager in Katar auf die Rückrunde vorbereiten. Aufgrund der prekären Menschenrechtssituation in dem Land mussten die Verantwortlichen des Rekordmeisters bereits im Rahmen der Jahreshauptversammlung Kritik für diese Entscheidung einstecken. Am letzten Hinrunden-Spieltag in der Partie gegen den VfL Wolfsburg distanzierten sich auch die Fans in der Südkurve der Allianz Arena von den Reiseplänen des Vereins in das Land, in dem 2022 die WM ausgetragen wird.

Per Banner gaben die Supporter ein eindeutiges Statement ab: "Und wieder fliegen mit Kafala Airways die Menschenrechte davon". Bereits in der Vergangenheit brachten die Fans in Form von Bannern häufig ihr Unbehagen ob der wirtschaftlichen Interessen des Klubs in Katar zum Ausdruck. Zum Beispiel ist die katarische Fluglinie Qatar Airways ein Großsponsor der Münchener.

Bayern-Boss Rummenigge sieht eine positive Entwicklung in Katar

Die Kritik der Fans bei der Jahreshauptversammlung Mitte November hatte Rummenigge im Anschluss zurückgewiesen. "Seit Bayern München Partner von Katar ist, hat es nachweislich eine Entwicklung in Sachen Menschen- und Arbeiterrechte zum Positiven gegeben", erklärte der Bayern-Boss.

Neben der Mannschaft von Hansi Flick wird auch die Frauen-Mannschaft des FC Bayern in Katar ein Trainingslager veranstalten. Die Damen reisen am 20. Januar für eine Woche in den Wüstenstaat und werden ihr Quartier in der Aspire Academy beziehen.

