Champions League kompakt: Bayern schießt Barcelona raus - Bitterer Abend für Wolfsburg

FC Bayern - FC Barcelona 3:0 (2:0)

Der FC Bayern hat beim FC Barcelona erneut für eine der schwärzesten Stunden der jüngeren Vereinsgeschichte gesorgt. Der deutsche Rekordmeister bezwang den FC Barcelona zum Vorrundenabschluss der Champions League mit 3:0 (2:0) und sorgte dafür, dass das Achtelfinale erstmals seit 2004 ohne die stolzen Katalanen ausgespielt wird. Hinter den Münchnern, ging der zweite Platz der Gruppe E an Benfica Lissabon, das am Mittwochabend gegen Dynamo Kiew gewann. Barca musste sich folglich mit Rang drei begnügen und geht im kommenden Jahr in der Europa League an den Start.

Thomas Müller mit seinem 50. Treffer in der Champions League (34.), Leroy Sané (43.) und Jamal Musiala (62.) sorgten mit ihren Toren für den ungefährdeten Bayern-Sieg gegen die Spanier, die schon 2020 eine traumatische Champions-League-Pleite gegen den FCB erlitten hatten. Im Viertelfinale siegten die Münchner damals mit 8:2. Durch den Erfolg am Mittwoch schlossen die Bayern, die bereits vor dem Anpfiff als Gruppensieger feststanden, die Vorrunde mit der Maximalausbeute von 18 Punkten ab und befinden sich bei der Achtelfinal-Auslosung am kommenden Montag in Nyon im Topf der gesetzten Mannschaften. Sie sind das einzige noch im Wettbewerb befindliche Bundesliga-Team.