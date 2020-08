FC Bayern wie im Rausch ins Halbfinale: Münchner demütigen den FC Barcelona

Mit einer phasenweise rauschhaften Vorstellung gegen den FC Barcelona ist der FC Bayern ins Halbfinale der Champions League gestürmt. Die Münchner gewannen gegen Lionel Messi & Co. im Estadio da Luz in Lissabon mit 8:2 (4:1) und treffen in der Vorschlussrunde am kommenden Mittwoch auf Manchester City oder Olympique Lyon, die sich am Samstag gegenüberstehen. Im zweiten Halbfinale duellieren sich am Dienstag RB Leipzig und Paris St. Germain. Sollten beide Bundesliga-Klubs weiterkommen, käme es am 23. August zum ersten deutschen Königsklassen-Endspiel seit 2013.