Bayern-Star Thomas Müller mit Abgesang auf FC Barcelona: "Nicht erwartet, dass sie so untergehen"

Thomas Müller zögerte einen winzigen Moment. Nachdem der Nationalspieler den FC Barcelona mit dem FC Bayern ein weiteres Mal gedemütigt hatte, wurde er auf den Zustand der einst so stolzen Katalanen angesprochen. Aus Respekt schien Müller zunächst nicht so recht mit der Sprache herausrücken zu wollen - dann antwortete er doch in aller Deutlichkeit. "Ich habe nicht kommen sehen, dass sie in dieser Gruppe am Ende so untergehen", sagte der 32-Jährige, der beim 3:0 (2:0) zuvor das 50. Champions-League-Tor seiner Karriere erzielt und damit dazu beigetragen hatte, dass die Spanier am Mittwoch aus der Königsklasse verabschiedet wurden.

