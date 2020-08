Bayern-Stars nach 8:2 gegen FC Barcelona fassungslos - Hasan Salihamidzic: "Wir wollen mehr"

Mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und dem uneingeschränkten Glauben an die eigenen Qualitäten haben die Stars des FC Bayern auf ihre Gala gegen den FC Barcelona reagiert. "Wir haben 8:2 gegen Barcelona gewonnen - das ist kaum zu begreifen, ein unglaubliches Ergebnis", sagte Nationalspieler Joshua Kimmich nach dem mehr als souveränen Einzug ins Halbfinale der Champions League bei Sky: "Es war brutal." In der Tat. Lionel Messi & Co. hatten gegen den deutschen Rekordmeister, der nun das Triple im Visier hat und in der Vorschlussrunde am kommenden Mittwoch auf Manchester City oder Olympique Lyon trifft, nicht den Hauch einer Chance. Kimmich vorausschauend: "Wir sind noch nicht fertig."

"Das Selbstvertrauen wird sicher nicht weniger. Aber es war nur der erste Schritt. Im nächsten Spiel bringt uns dieses Ergebnis nichts", meinte Kimmichs DFB-Kollege Leon Goretzka. Doch auch der Mittelfeldspieler wusste, dass er in den vorherigen 90 Minuten zu Sporthistorischem beigetragen hatte: "Natürlich war es etwas ganz Besonderes." Das soeben Passierte konnte er "noch nicht so richtig realisieren". Denn: "Am Ende sind die Tore wie im Rausch gefallen."

Thomas Müller: "Ein sehr spezieller Abend" Doppel-Torschütze Thomas Müller, der am Freitag sein 113. Champions-League-Spiel bestritt und damit in der Königsklasse so oft wie kein anderer deutscher Profi auf dem Platz stand, meinte: "Es war ein sehr spezieller Abend. Allein vom Ergebnis her. Aber auch, wie es sich auf dem Platz angefühlt hat." Der Ex-Nationalspieler warnte mit Blick auf die für das Triple noch zwei nötigen Siege: "Von der Erfahrung her ist es nach so einem Spiel fast ein wenig schwieriger." Die Gegner würden nicht einfacher und: "Auch im nächsten Spiel geht es wieder bei 0:0 los."

