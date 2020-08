Bayern-Aufstellung gegen FC Chelsea fix: Flick setzt auf Perisic - Kimmich verteidigt rechts

Mit dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea absolviert der FC Bayern München am Samstag (21 Uhr, hier als Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker) sein erstes Pflichtspiel der neuen Saison, das aber eigentlich noch zur alten gehört. Schließlich war die europäische Königsklasse wegen der Coronavirus-Pandemie seit März unterbrochen gewesen. Nach dem 3:0-Erfolg im Hinspiel in London verzichtet Bayern-Trainer Hansi Flick trotz der guten Ausgangsposition auf Experimente. Im offensiven Mittelfeld setzt er auf Ivan Perisic. Die Leihgabe von Inter Mailand soll Flügelstürmer Kingsley Coman ersetzen, der wegen muskulären Problemen passen muss. Für Benjamin Pavard (Bänderverletzung) rückt wie erwartet Joshua Kimmich hinten rechts in die Abwehrkette.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen den FC Chelsea

Beide Teams - sowohl die Bayern als auch Chelsea - haben in diesem Sommer trotz der noch nicht in Gänze absehbaren finanziellen Folgen der Corona-Krise für den Fußball, auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der deutsche Rekordmeister hat Leroy Sané vom Chelsea-Premier-League-Konkurrenten Manchester City für eine kolportierte Ablösesumme von 50 bis 60 Millionen Euro verpflichtet, darüber hinaus auch Torwart Alexander Nübel von Schalke 04 und Nachwuchstalent Tanguy Kouassi von Paris Saint-Germain unter Vertrag genommen. Chelsea hat sich unter anderem die Dienste von Nationalstürmer Timo Werner gesichert, der RB Leipzig dank einer Ausstiegsklausel verlassen durfte und bei den Londonern bereits ins Training eingestiegen ist. Doch alle neuen Stars dürfen in der Champions League der abgelaufenen Saison noch nicht eingesetzt werden.

Während das Finalturnier der Champions League ab dem Viertelfinale in Lissabon stattfindet, darf der FC Bayern das Rückspiel gegen Chelsea in der heimischen Allianz Arena austragen. Fans sind allerdings, genau wie in der Schlussphase der Bundesliga-Saison nach dem Corona-Neustart, nicht zugelassen. Das gilt auch für die Partien in Lissabon.

Aufgrund des klaren Ergebnisses aus dem Hinspiel sind die Münchener der Favorit für den Einzug ins Viertelfinale. Ähnlich hatte sich jüngst auch Ex-Profi Michael Ballack, der sowohl für den FCB (2002 bis 2006) als auch für die Blues (2006 bis 2010) spielte, im SPORTBUZZER-Interview geäußert.

