Vor Bayern-Duell mit dem FC Chelsea: Das wurde aus den Spielern im "Finale dahoam"

Am Dienstagabend trifft der FC Bayern in der Champions League auf den FC Chelsea. Erinnerungen werden wach an eine der schmerzhaftesten Niederlagen, als die Londoner die Münchener 2012 im Finale um den Henkelpott in der Allianz Arena besiegten. Drogba, Tymoschtschuk und Co.: Der SPORTBUZZER zeigt, was aus den Spielern wurde, die im Endspiel standen.