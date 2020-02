Vor Revanche gegen Chelsea: Jupp Heynckes erklärt Bayern-Triple 2013 - "Weil alle riesig enttäuscht waren von 2012"

Nach fast acht Jahren kann sich der FC Bayern München am Dienstag endlich auf großer Bühne gegen den FC Chelsea für eine der bittersten Niederlagen in der Vereinsgeschichte revanchieren. Damals, im "Finale dahoam" 2012, verpasste der deutsche Rekordmeister den krönenden Champions-League-Titel trotz eigentlich haushoher Überlegenheit. Allerdings: Genau dieser Tiefpunkt soll die Mannschaft aber schließlich zum Triple 2013 getrieben haben, urteilte Trainer-Legende Jupp Heynckes im Vorfeld des Duells zwischen den Bayern und Chelsea am Dienstag.

"Die Mannschaft, Staff, Trainerteam und ich haben wegen des verlorenen Champions-League-Finales eine nie da gewesene Motivation verspürt", sagte Heynckes in einem Interview der Frankfurter Rundschau und betonte: "Dieses Triple war der Mannschaft geschuldet, den Typen in meiner Mannschaft." Nach drei zweiten Plätzen im Vorjahr triumphierte der FC Bayern in der Liga, im DFB-Pokal und schließlich auch der Champions League, "weil alle riesig enttäuscht waren von 2012", so Heynckes.

Der FC Bayern hatte 2012 das Finale in der heimischen Allianz Arena gegen den FC Chelsea knapp mit 3:4 nach Elfmeterschießen verloren. Nach einer mitreißend-dramatischen Schlussphase und Verlängerung fiel vom Punkt die Entscheidung zugunsten des Teams aus London - auch, weil manchen Stars die Nerven versagten. "Wir waren die klar bessere Mannschaft, aber wir waren noch nicht so weit", urteilte Heynckes, der damals seine dritte von vier Amtszeiten in München erlebte.

FC Bayern winkt Revanche gegen Chelsea