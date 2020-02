Vor Bayern-Gastspiel beim FC Chelsea: Fans sorgen für Tumulte bei Einlasskontrolle

Aus sportlicher Sicht wollen die Bayern bei den Engländer ihr Achtelfinal-Aus im vergangenen Jahr gegen den späteren Champions-League-Sieger FC Liverpool vergessen machen. Trainer Hansi Flick setzte in der Partie folglich wieder auf seine stärkste Besetzung. So bietet der Coach in der Offensive erneut Thomas Müller und Kingsley Coman von Anfang an auf.