Acht Jahre nach dem "Finale dahoam": Das wurde aus den Stars des FC Bayern und des FC Chelsea

Es ist wohl mit das größte Trauma, das der FC Bayern München in seiner Geschichte erlitten hat: Die Niederlage im "Finale dahoam", dem in der Münchener Allianz Arena ausgetragenen Endspiel der Champions League 2012. Nach einer über weite Strecken klar überlegen geführten Partie zog der FCB gegen den FC Chelsea im Elfmeterschießen mit 3:4 den Kürzeren. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Der SPORTBUZZER nimmt vor der Neuauflage des Duells im Achtelfinale-Rückspiel der Königsklasse an diesem Samstag (21 Uhr, Sky) unter die Lupe, was aus den 22 Akteuren wurde, die damals auf beiden Seiten in der Startelf standen.