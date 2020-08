FC Bayern zerlegt Chelsea im Schongang - Giganten-Gipfel gegen FC Barcelona perfekt

Der FC Bayern hat seine Teilnahme am Finalturnier der Champions League ohne Mühe perfekt gemacht. Nachdem der deutsche Rekordmeister das Achtelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea bereits vor der Corona-Pause mit 3:0 für sich entschieden hatte, gewannen die Münchner auch das zweite Duell mit den Londonern 4:1 (2:1). Durch den Erfolg wetzten die Bayern gleich zwei Scharten aus: Zum einen revanchierte man sich für die bis heute schmerzhafte Niederlage gegen Chelsea im sogenannten "Finale dahoam", dem Konigsklassen-Endspiel 2012 in der Allianz Arena. Zum anderen warf man einen Premier-League-Klub aus dem Wettbewerb, nachdem man in der vergangenen Saison im Achtelfinale am späteren Sieger FC Liverpool gescheitert war.

Im Viertelfinale kommt es nun am kommenden Freitag in Lissabon zum Giganten-Duell mit dem FC Barcelona, der am Samstagabend den SSC Neapel ausschaltete. Robert Lewandowski (10., Foulelfmeter und 83.), Ivan Perisic (24.), der den verletzten Kingsley Coman in der Startelf ersetzte, und Corentin Tolissso (76.) sorgten für den Bayern-Sieg gegen Chelsea. Für die ersatzgeschwächten Engländer, die noch ohne den Ex-Leipziger Timo Werner auskommen mussten, traf einzig Tammy Abraham (44.).

Auch ohne Coman und Benjamin Pavard, der auf der defensiven Außenbahn von Joshua Kimmich ersetzt wurde, erwischten die Münchner einen glänzenden Start. Hinspiel-Doppeltorschütze Serge Gnabry schickte Lewandowski mit einem starken Steilpass in Richtung Tor, doch der Stürmerstar wurde von Gäste-Keeper Willy Caballero unsanft zu Fall gebracht. Nachdem Schiedsrichter Ovidiu Alin Hategan (Rumänien) und seine Videoassistenten die Szene auf eine etwaige Abseitsposition überprüft hatten, konnte es nur eine Entscheidung geben: Elfmeter. Bundesliga-Torschützenkönig Lewandowski verwandelte sicher und erzielte seinen zwölftes Champions-League-Treffer der laufenden Saison.

Bayern-Traum vom Triple lebt 14 Minuten später legte Perisic nach. Eingeleitet von Thomas Müller, der zum 112. Mal in der Königsklasse zum Einsatz kam und damit den deutschen Rekord seines ehemaligen Teamkollegen Philipp Lahm einstellte, kam der Ball über Lewandowski zu Perisic und der Flügelstürmer vollstreckte ohne Probleme. Auch in der Folge hatten die Bayern, die zum achten Mal in den vergangenen neun Jahren das Achtelfinale erreichten und weiter vom Triple träumen können, ein Chancenplus. Den nächsten Treffer erzielte jedoch Chelsea. Nach einer Unsicherheit von Manuel Neuer verkürzte Abraham aus kurzer Distanz.

