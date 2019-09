Aufstellung fix: FC Bayern startet mit Neuzugang Philippe Coutinho gegen den 1. FC Köln

Der FC Bayern will mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln im Heimspiel Druck auf Tabellenführer RB Leipzig aufbauen. Der Rekordmeister muss dabei allerdings auf die verletzten David Alaba (Muskelfaserriss) und Leon Goretzka (Oberschenkelverletzung) verzichten. Thomas Müller sitzt nur auf der Bank. Dafür steht Neuzugang Philippe Coutinho, der zuletzt im Champions-League-Spiel gegen Roter Stern Belgrad eine starke Leistung zeigte, in der Startelf der Bayern. Auch Youngster Joshua Zirkee (18) wurde in den Kader berufen. Auf diese weiteren Spieler setzt Trainer Niko Kovac im wichtigen Spiel gegen die Domstädter.