FC Bayern gegen Liverpool: Diese Duelle entscheiden das Achtelfinal-Rückspiel

Bayern München vs. FC Liverpool: Auf diese fünf Duelle kommt es im CL-Rückspiel am Mittwoch an

Mit ordentlich Rückenwind dürfte Robert Lewandowski ins CL-Rückspiel gegen Liverpool gehen. Am Wochenende schoss der Pole seine Bundesligatreffer Nummer 196 und 197 - und ist damit der beste ausländische Torschütze aller Zeiten in der Bundesliga. Auch die aktuelle Torjägerliste der Champions League führt Lewandowski mit acht Toren an. Um diese Statistik weiter auszubauen, muss er jedoch an einem Verteidiger in Weltklasseform vorbei ... ©