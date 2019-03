FC Bayern ausgeschieden! Jürgen Klopp und der FC Liverpool sorgen für deutsches Fiasko

Das Viertelfinale der Champions League findet erstmals seit 2011 ohne den FC Bayern statt. Nach dem 0:0 im Hinspiel an der Anfield Road verloren die Münchner den zweiten Vergleich mit dem FC Liverpool 1:3 (1:1) und mussten Trainer Jürgen Klopp und dem englischen Premier-League-Klub beim Kampf ums Weiterkommen den Vortritt lassen. Nach dem Aus der Münchner, ist kein deutsches Team mehr im Wettbewerb vertreten. Zuletzt war vor 13 Jahren kein Bundesliga-Klub in der Runde der letzten Acht dabei.

Liverpool ging in München nach 26 Minuten in Führung. Sadio Mane nutzte dabei ein forsches Herausstürmen von Nationalkeeper Manuel Neuer, spielte den Torwart an der Strafraumgrenze problemlos aus und ließ sich die Chance auf das 1:0 nicht nehmen. Ob Neuer bei seinem Rettungsversuch derart weit aus dem Tor hätte eilen müssen, scheint fraglich. Zumal die Abwehrspieler Rafinha und Niklas Süle in Manes Nähe positioniert waren.