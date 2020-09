Reise ins Corona-Risikogebiet: 2100 Fans wollen FC Bayern im Supercup gegen den FC Sevilla unterstützen

Rund 2100 Fans wollen den FC Bayern trotz der Einstufung von Budapest als Corona-Risikogebiet zum Supercup-Spiel gegen den FC Sevilla begleiten. Diese aktuelle Zahl nannte Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge am Sonntag bei Sky90. "Vorgabe ist, dass diese Fans einen negativen Corona-Test haben", sagte der Vorstandsvorsitzende des Champions-League-Siegers. Die mitreisenden Anhänger können sich auf Initiative des Vereins an diesem Montag und Dienstag in der Münchner Arena testen lassen. Rummenigge ergänzte: "Wir hier in München sind aktuell auch ein Risikogebiet."