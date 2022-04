Millionenspiel gegen Villarreal: Diese Prämien würden dem FC Bayern bei einem Aus durch die Lappen gehen

Im Champions-League -Spiel gegen den FC Villarreal stehen für den FC Bayern neben dem sportlichen Erfolg auch viele Millionen Euro auf dem Spiel. Diese könnten den Münchner Bossen die Zukunftsplanungen etwas erleichtern. Ein Einzug ins Halbfinale würde mit weiteren 12,5 Millionen Euro aus dem Prämientopf der Europäischen Fußball-Union belohnt. Die Bayern müssen an diesem Dienstag (21 Uhr/DAZN) gegen den Europa-League-Sieger aus Spanien ein 0:1 aus dem Hinspiel in Villarreal aufholen .

Die Saisoneinnahmen des Bundesliga-Krösus in der Königsklasse würden sich im Erfolgsfall auf insgesamt 101,52 Millionen Euro an Prämien erhöhen. Dazu kommt noch ein zweistelliger Millionenbetrag aus dem sogenannten Marktpool, dessen fixe Höhe erst am Saisonende feststeht. Der Finalsieger am 28. Mai im Stade de France von Paris kassiert weitere 20 Millionen Euro. Der unterlegene Finalist erhält 15,5 Millionen. Inklusive der Prämie für den Halbfinal-Einzug würde der Titel den Bayern also zusätzlich 32,5 Millionen Euro einbringen.