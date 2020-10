Bericht: FC Bayern bemühte sich um Federico Valverde – Real Madrid nicht verhandlungsbereit

Auch Valverde wollte Bayern-Wechsel offenbar nicht

Die Verantwortlichen beim deutschen Rekordmeister um Sportvorstand Hasan Salihamidzic sollen demnach begeistert von der Physis und der Torgefahr des 22-jährigen Uruguayers gewesen sein. Allerdings läuft Valverdes Vertrag in Madrid noch bis 2025. Und Real war nicht gewillt, Valverde in die bayerische Landeshauptstadt ziehen zu lassen. Mehr noch: Auch Valverde selbst wollte dem Bericht zufolge in Madrid bleiben.

Die Königlichen hatten Valverde 2016 für 5 Millionen Euro von CA Penarol aus seiner uruguayischen Heimat verpflichtet. Nach einigen Jahren bei Real Madrid B und einer Ausleihe zu Deportivo La Coruna setzte sich der Rechtsfuß in der vergangenen Saison schließlich bei den Profis durch und kam in der Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane auf 33 Einsätze in der La Liga. Auch in der neuen Saison stand er bisher in allen vier Liga-Spielen beim spanischen Meister in der Startelf.