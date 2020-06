Feier, Meisterschale, Champions League: So plant der FC Bayern bis zum Saisonende

Auf den T-Shirts prangte ein große "8". Ein Symbol der Dominanz, das Kapitän Manuel Neuer & Co. nach dem 1:0 bei Werder Bremen zur Schau trugen. Der Sieg im Weserstadion war gleichbedeutend mit dem achten Bundesliga-Titel in Folge. Und doch war es dieses Mal nicht so, wie in den Jahren zuvor. Leeres Stadion, keine Fans. Den Jubel der Spieler vor der Tribüne erwiderten einzig die Klubchefs um Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Kahn. Freude: Ja! Euphorie: Eher nicht! So blieben aufgrund der Corona-Pandemie selbst die obligatorischen Bierduschen aus, auch die Schale gab es noch nicht.

"Wir sind sehr glücklich", sagte Rummenigge bei Sky, gestand dann aber auch: "Es ist schon eine kuriose Meisterschaft in einem leeren Stadion." Ein paar Getränke waren für den Abend noch eingeplant, eine "kleine interne Feier" wurde für den kommenden Samstag nach dem Spiel gegen den SC Freiburg angesetzt. Aber auch die Party wird ein komplett anderes Ambiente haben. Die Ehefrauen und Freundinnen der Profis dürften aufgrund der Quarantäne-Maßnahmen nicht teilnehmen, erklärte der Bayern-Boss. Auch "alle, die nicht ganz eng an der Mannschaft" seien, würden sich in den kommenden Tagen noch zweimal testen lassen: "Damit wir wenigstens beim Essen dabei sein können." Dass die Feier mit den Fans auf dem Marienplatz ausfällt, steht schon seit Wochen fest.

Bayern-Trainer Hansi Flick: Die Bilder seiner Karriere Hansi Flick ist seit Spätherbst 2019 Trainer des FC Bayern München. Der frühere Co-Trainer von Bundestrainer Joachim Löw hat eine bewegte Karriere im Profifußball hinter sich. Der SPORTBUZZER zeigt die Laufbahn Flicks in Bildern. ©