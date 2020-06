FC Bayern feiert Meisterschaft im kleinen Kreis: Abendessen mit Team und Vorstand in Allianz Arena

Nach der Mini-Meisterfeier am Abend können die Stars des FC Bayern kurz durchschnaufen. Wie Trainer Hansi Flick verkündete, sind der Sonntag und der Montag für seine Mannschaft frei . Von Dienstag an bereitet sich das Team dann auf das letzte Bundesliga-Spiel der Corona-Saison beim VfL Wolfsburg vor. Dort hofft er auf die Rückkehr von David Alaba, Serge Gnabry und Ivan Perisic. Der Abwehrchef und die zwei Flügelspieler hatten am Samstag wegen Beschwerden pausieren müssen.

In Wolfsburg wird dann auch die Bundesliga-Meisterschale übergeben - allerdings wegen der Corona-Krise ebenfalls in abgespeckter Form. Die sonst üblichen Weißbierduschen auf dem Rasen nach dem Abpfiff soll es laut Sport Bild wegen der Hygiene-Auflagen, unter denen die Bundesliga seit Mitte Mai den Spielbetrieb wieder aufgenommen hat, diesmal nicht geben. Das gleiche gilt für den in München beliebten Aufmarsch der Klub-Legenden in bayerischer Tracht. Normalerweise schreitet die Mannschaft an den Ex-Stars vorbei in Richtung Meisterehrung. Weil das Konzept der DFL aber maximal 100 Personen im Stadion-Innenraum erlaubt, sollen sich neben den Spielern, Trainerteam, Stab und Offiziellen nur einzelne DFL-Mitarbeiter aufhalten dürfen, um die Zeremonie durchzuführen. Auch das bekannte Podest in der Mitte des Spielfeldes soll wegfallen.