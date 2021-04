"Ein Affront": Ex-Bayern-Trainer Magath kritisiert Flick scharf und stellt sich vor Salihamidzic

Hansi Flick will den FC Bayern München verlassen. Dies machte der Trainer nach dem 3:2-Sieg gegen den VfL Wolfsburg öffentlich und sorgte damit für ein Beben, das den Rekordmeister wohl nachhaltig beschäftigen wird. Dass der 56-Jährige den Abschiedswunsch am Samstag öffentlich machte, stößt Felix Magath sauer auf. Der frühere Bayern-Trainer kann "den Schritt nachvollziehen", kritisierte bei Sky90 aber die Art und Weise scharf: "Es kann mir keiner erzählen, dass es eine spontane Aktion war", so Magath. "Es ist ein Affront gegen Bayern München." Flick wisse, "was er tut", so der Ex-Nationalspieler weiter. "Er hat den Affront gesucht, weil er weg will." Anzeige

Magath, der mit den Münchnern zwei Mal das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal gewinnen konnte, sieht Flick als Idealbesetzung für den Posten des Bundestrainers und lobte die Verdienste des Trainers in den vergangenen anderthalb Jahren ("So gut wie vor sechs Monaten habe ich den FC Bayern noch nie gesehen") ausdrücklich. Dennoch ergänzte er: "Dass eine Trennung bevorsteht, dass Hansi Flick sich verändern will, das war mir klar", sagte der 67-Jährige und verwies auf die Art und Weise der Abschiede des Coaches bei der TSG Hoffenheim und dem DFB: "Hansi ist geneigt, wenn es größere Konflikte gibt, zu sagen: Okay, ist nicht mein Ding, ich gehe." Seit Monaten hatte es intern Reibereien zwischen Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic gegeben.

"Brazzo" kennt Magath noch aus gemeinsamen Zeiten beim Hamburger SV. Die Rolle des umstrittenen Sportchefs der Münchner verteidigt Magath vehement - der sich die Versuche von Einmischungen von Flick in die Kadergestaltung, die wohl auch zum Bruch zwischen Trainer und Sportvorstand geführt haben, ausdrücklich verbittet. "Ich war auch Trainer bei den Bayern, ich hatte kaum einen Einfluss auf die Kadergestaltung. Die Kaderplanung ist Vorstandssache bei den Bayern." Flicks Statements über Transfers "hat es zuvor nie gegeben", so Magath weiter. "Das ist nicht Bayern München."

Erstmals hatte sich der Konflikt zwischen Flick und Salihamidzic im Januar 2020 entladen, als Flick sich im Trainingslager in Katar öffentlich Neuzugänge wünschte und dafür vom damaligen Sportdirektor Salihamidzic gerüffelt wurde. "Von einem Interimstrainer lasse ich mir nicht die Personalpolitik vorschreiben", kritisierte Magath Flick und sprang Salihamidzic zur Seite: "Dass Salihamidzic alle Transfer tätigt, können sie mir nicht erzählen. So habe ich den FC Bayern nicht kennen gelernt." Vielmehr werde vor allem bei großen Transfers gemeinsam im Vorstand entschieden. Mit Blick auf die teils gescholtene Transfer-Bilanz von Salihamidzic (Bouna Sarr, Douglas Costa und Marc Roca wurden von Flick kaum berücksichtigt) sagte Magath: "Man kann nicht die Schlechten rausgreifen und sagen, das war Salihamidzic - und der Rest waren die anderen. Brazzo war auch für die Einkäufe verantwortlich, die zu sechs Titeln geführt haben."

