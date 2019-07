FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Torfestival gegen Fenerbahce beim Audi Cup

Für den SPORT BUZZER hat unser Reporter Patrick Strasser die Partie in der Allianz Arena verfolgt. Wie er die Spieler bewertet und welche Stars er besonders stark gesehen hat, steht in der Einzelkritik.

Kovac schickte Top-Elf auf den Platz

Kovac schickte eine Mannschaft auf den Rasen, die so auch am Samstag im Supercup gegen den BVB als erstem Pflichtspiel der neuen Saison auflaufen könnte. Neben Niklas Süle bot er zunächst Jérôme Boateng in der Innenverteidigung auf. Vor Sechser Thiago spielten Sanches und Goretzka im Mittelfeld. Vorne wirbelten Serge Gnabry, Coman und Robert Lewandowski in der Anfangsformation. Gnabry musste allerdings früh raus. Für den Nationalspieler kam Müller.