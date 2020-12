FC Bayern: Fiete Arp begründet Schritt in die 3. Liga und spricht über mögliche HSV-Rückkehr

Arp gesteht in dem Podcast auch, dass der Trubel um seine Person beim HSV und in den ersten Wochen beim FC Bayern manchmal etwas viel wurde. Er sei zwar immer gut darin gewesen, "sehr reflektiert zu wirken", betonte der in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein geborene Angreifer. "Nur ganz unterbewusst habe ich dann an einem Punkt gemerkt, anscheinend nagt es doch vielleicht mehr an dir, als es dir lieb ist. Das war dann eher der Moment, in dem ich wirklich angefangen habe, es zu reflektieren", sagte Arp, der bisher in 12 Drittliga-Spielen zwei Tore schoss und zwei weitere vorbereitete. Vorjahresmeister Bayern II ist derzeit nur Tabellen-18., trifft nach vier Niederlagen in Folge am Montag auf Co-Kellerkind FSV Zwickau. Zum Meistertitel hatte Arp im Vorjahr drei Tore in 12 Einsätzen beigesteuert.