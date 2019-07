Leihe oder Lewandowski-Backup? Das sagt Bayern-Stürmer Fiete Arp zu seiner Zukunft

Fiete Arp will sich beim FC Bayern durchbeißen und zieht eine Leihe zu einem anderen Klub nicht in Erwägung. "Meine Zukunft liegt hier im Verein", sagte der 19-Jährige, der im Sommer vom für drei Millionen Euro vom Zweitligisten Hamburger SV nach München gewechselt war. Er wolle von seinen neuen Teamkollegen lernen und die Möglichkeiten, die ihm sein neuer Verein biete voll ausschöpfen, um sich weiterzuentwickeln. Die Eindrücke der ersten Tage in München seien sehr positiv gewesen: "Das ist schwer in Worte zu fassen. Es ist überwältigend, wie riesig dieser Verein ist", meinte Arp bei seiner offiziellen Vorstellung am Dienstag.