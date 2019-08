Real-Star Marcelo adelt Bayern-Neuzugang Fiete Arp: "Riesige Karriere vor sich"

Groß war der Frust bei Fiete Arp, nachdem das Ex-HSV-Talent im DFB-Pokal nicht für den Kader des FC Bayern München berücksichtigt wurde. Nach starker Vorbereitung hatte der 19-Jährige sich gute Chancen ausgerechnet, gegen Energie Cottbus zumindest auf der Bank zu sitzen. FCB-Trainer Niko Kovac verzichtete aber auf den Youngster - und baute stattdessen auf Drittliga-Stürmer Kwasi Wriedt.

Arp habe nichts falsch gemacht, sagte Kovac nachher. Der Konkurrenzkampf beim FC Bayern sei sehr hoch. Ist Arp dem gewachsen? Einer hat daran keinen Zweifel: Superstar Marcelo von Real Madrid glaubt an Fiete Arp. Der gebürtige Schleswig-Holsteiner hatte den Brasilianer im Testspiel in Texas (3:1) im Juli frech stehen lassen und beim Linksverteidiger so ganz offenbar bleibenden Eindruck hinterlassen.

Lob von hoher Stelle: Marcelo mag "furchtlose, freche Spieler" wie Arp

Arp sei ein guter Spieler, sagte Marcelo in einem Interview mit der Sport Bild. "Er hat noch eine riesige Karriere vor sich." Die Szene beim Testspiel in Houston sei "witzig" gewesen. Marcelo: "Er hat ein Dribbling gemacht und ich war eigentlich am Ball, aber der Platz war so schlecht, dass der Ball stehen blieb." Anschließend klatschte Marcelo mit Arp ab.

Was ihm an Arp besonders imponierte: Die Unbekümmertheit des Youngsters, der zur neuen Saison vom HSV nach München gewechselt war und in den USA mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machte. Marcelo: "Mir gefallen furchtlose, freche Spieler wie er."

Zuletzt war spekuliert worden, dass Arp den FC Bayern auf Leihbasis verlassen könnte, um Spielpraxis zu sammeln.Eine sofortige Leihe zu einem anderen Verein schloss der Ex-Hamburger aber aus. "Meine Zukunft liegt hier im Verein", sagte Arp. "Das Training hier würde mir durch das extrem hohe Niveau weiterhelfen. Ich denke, die Verantwortlichen sehen das ähnlich.

