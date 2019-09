Bayern-Talent Arp muss operiert werden - Kovac gibt Update zu Goretzka und Alaba

"Fiete Arp hat sich bei einem Trainingsunfall das Kahnbein gebrochen", sagte Bayern-Trainer Niko Kovac am Donnerstagmittag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim SC Paderborn am Samstag. Der ehemalige HSV-Profi kam in dieser Saison nur einmal in der 3. Liga zum Einsatz. Arp sollte eigentlich in den kommenden Wochen vermehrt in der Reserve-Mannschaft zum Einsatz kommen, um Spielpraxis zu sammeln.