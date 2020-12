Bayern-Führung "stolz" auf Auszeichnungen für Lewandowski und Neuer - Flick "hätte es verdient gehabt"

Die Auszeichnungen für Weltfußballer Robert Lewandowski und Welttorhüter Manuel Neuer haben beim FC Bayern München für große Zufriedenheit gesorgt. "Ich kann heute nur schwer in Worte fassen, wie stolz und glücklich wir sind. Der FC Bayern hat noch nie in seiner Geschichte den Weltfußballer gestellt, und Robert Lewandowski hat sich diese Ehre mehr als verdient" , wurde Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge (65) auf der Website des Triple-Siegers zitiert.

Der 32 Jahre alte polnische Nationalspieler ist ohnehin der erste Spieler aus der Bundesliga, der jene FIFA-Auszeichnung erhielt. Zuvor war es als einzigem Deutschen Lothar Matthäus gelungen - doch der Weltmeister von 1990 spielte zum Zeitpunkt seiner Wahl im Jahr 1991 beim italienischen Spitzenklub Inter Mailand. Lewandowski hat mit dem FCB in diesem Jahr das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League sowie den deutschen und europäischen Supercup gewonnen. In den drei erstgenannten Wettbewerben wurde der Stürmer auch Torschützenkönig. Insgesamt gelangen ihm in der vergangenen Saison 55 Pflichtspieltore - ein überragender Wert. Damit setzte er sich bei der Weltfußballer-Wahl gegen die Dauersieger Cristiano Ronaldo und Lionel Messi durch.