Final-Panne! Bayern-Kapitän Neuer erklärt nach Champions-League-Sieg: Titel trotz platter Bälle

Der FC Bayern hat sich den Champions-League-Titel gesichert – und das offenbar unter schwierigen Bedingungen. Wie Torhüter Manuel Neuer unmittelbar nach der Partie im ZDF sagte, gab es beim Finale in Lissabon große Probleme mit dem Luftdruck in den Bällen. "Es war so, dass wir vielleicht auch nicht ganz die Ruhe hatten im Aufbauspiel", sagte der Kapitän mit Blick auf die Leistung seiner Mannschaft beim 1:0 (0:0) gegen Paris St. Germain: "Hinzu kam, dass auch jeder Ball ein bisschen anders war vom Druck. Einer war platt, einer war bombenfest. Und dann wusstest du nie, was dich erwartet beim nächsten Pass."